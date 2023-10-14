انت الان تتابع خبر موسكو تتهم واشنطن: أوصلت وضع الشرق الأوسط إلى اللاعودة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تليغرام: "الضامن الأمريكي للأمن في المنطقة أوصل الوضع الأمني إلى نقطة اللاعودة".

وأضافت: "وكالعادة، لن يعترف أحد في واشنطن على مسؤوليته عن تلك الفظائع".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إنه يجب توجيه كل جهود المجتمع الدولي وتركيزها على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأضاف معلقا على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستضمن أن يكون لدى إسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجوم حماس: "أعتقد أن كل جهود المجتمع الدولي الآن يجب أن تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع والمضي قدما لإيجاد حلول موثوقة للوضع من شأنها أن توفر تسوية طويلة الأمد".