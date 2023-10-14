انت الان تتابع خبر البرلمان العراقي يدعو الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في فلسطين، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة.

وجاء في بيان للمجلس، أن "مجلس النواب عقد جلسته الحادية والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 205 نواب اليوم السبت، لمناقشة الحصار والقصف الوحشي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية في فلسطين".

وأعرب رؤساء الكتل النيابية بحسب البيان عن "مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وابداء النصرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضهم الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة والحصار الجائر التي تفرضه على سكانها".

واعلن أعضاء البرلمان "ادانتهم للممارسات الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، مجددين الدعوة للجامعة العربية الى "عقد جلسة طارئة لادانة العدوان على غزة وفتح ممرات لايصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية الى قطاع غزة، إضافة الى دعوة الاتحاد البرلماني العربي لتبني موقف موحد وجاد لدعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعدم استخدام الة الحرب في ابادتهم".

واعربوا عن "رفضهم القاطع من انتهاج الكيان الصهيوني لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة"، مؤكدين على "الحكومة العراقية بفتح منافذ لاستلام التبرع الشعبي من مختلف الفعاليات لتعظيم المساعدات لمؤازرة الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد النواب على "الالتزام الدائم والثابت في حق الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مشيرين الى ان "الشعب الفلسطيني يتعرض لابشع أنواع القتل والانتهاكات التي تنافي مبادئ حقوق الانسان من قبل الكيان الصهيوني"، مشددين على "حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة لا سيما بعد ان حقق نصرا كبيرا في عملية طوفان الأقصى الشجاعة التي كسرت هيبة الصهيونية المزعومة".

واختتم البيان أن "مجلس النواب بصدد التصويت على التوصيات الخاصة بمناقشة القصف الوحشي على قطاع غزة في جلسة يوم غد".