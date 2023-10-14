انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن قصف تل أبيب ومستوطنات إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما شمل القصف عسقلان فيما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية.

وأكدت كتائب "القسام" أيضا قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية "ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

كما أعلنت كتائب "القسام" اليوم السبت "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين.



وعلى قناتها في "تلغرام"، قالت "القسام": "كتائب "القسام" تعلن "قصف تحشدات لقوات العدو قرب "ياد مردخاي" برشقات صاروخية"

وتابعت: "كتائب القسام تقصف موقع "إسناد صوفا" العسكري بقذائف الهاون".

وذكرت كتائب "القسام" أنها "قصفت تحشدات لقوات العدو قرب "كيسوفيم" بقذائف الهاون".

وأكدت كتائب "القسام" قصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وأضافت: "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة وتحشدات لقوات العدو قرب "ياد مردخاي" برشقات صاروخية".