بايدن يواجه شكوكا أخلاقية بسبب تحقيقات نجله

عكست نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة AP ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة انقسامًا سياسيًا واسعًا وشكوكًا حول أخلاق قادة الحكومة.

حيث تلقي المخاوف الأخلاقية بظلالها على الرئيس جو بايدن وهو يسعى لإعادة انتخابه وسط تحقيقات مع نجله هانتر وتحقيق لعزله، وأظهر استطلاع للرأي أن 35% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس نفسه فعل شيئًا غير قانوني.

ويقول 33% آخرون إنهم يعتقدون أن الرئيس الديمقراطي تصرف بشكل غير أخلاقي، ولكن ليس بشكل غير قانوني. وقال 30% إن جو بايدن لم يرتكب أي خطأ، بحسب الاستطلاع.

عزل الرئيس

وبدأ الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل بايدن، سعيًا لربط الرئيس بالمعاملات التجارية الخارجية لابنه البالغ من العمر 53 عامًا.و يواجه هانتر بايدن لائحة اتهام جنائية منفصلة من قبل مستشار خاص بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب في قضية الضرائب والأسلحة.

ويحقق الجمهوريون مع هانتر بايدن منذ سنوات، منذ أن كان والده نائبا للرئيس. وبينما أثيرت تساؤلات حول الأخلاقيات المحيطة بالأعمال الدولية لعائلة بايدن، لم يظهر أي دليل حتى الآن يثبت أن جو بايدن، في مكتبه الحالي أو السابق، أساء استخدام دوره أو قبل رشاوى.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن النظام السياسي الأمريكي يعج بالسخرية والشك. وبعد الانقسام على أسس حزبية، يبدو أن الجمهور يحكم إلى حد كبير على جو بايدن بناءً على انتمائه الحزبي بقدر ما يحكم عليه بناءً على الحقائق المعروفة.

ويقول ما يقرب من ثلثي الجمهوريين إنهم يعتقدون أن جو بايدن مذنب بارتكاب جرائم تتعلق بابنه، لكن 8% فقط من الديمقراطيين و38% من المستقلين يوافقون على ذلك. ويقول حوالي الثلث الإضافي في كل حزب إنهم يعتقدون أن جو بايدن فعل شيئًا غير أخلاقي على الأقل. وتؤكد أغلبية كبيرة من الديمقراطيين (58%) أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

الجشع والفساد

وقال العديد من المشاركين إن الطبقة السياسية ككل تعاني من الجشع والفساد، مما دفع السياسيين إلى إهمال احتياجات البلاد بشكل أناني. ويتعارض هذا المنظور مع رسالة بايدن المتفائلة بشأن الحكومة التي تحفز الاستثمارات في البنية التحتية والمصانع الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس قد استفاد من عمل ابنه في الخارج، قال هانك غاردينر، أحد سكان أيداهو، إن الأدلة المقدمة حتى الآن تثبت أن جو بايدن استفاد من ذلك.

ولم يقل جو بايدن سوى أنه يحب ابنه ويدعمه، الذي شكل إدمانه للمخدرات الأساس لتوجيه تهمة السلاح ضده.

والتزم هانتر بايدن الصمت لسنوات مع تصاعد هجمات الجمهوريين، لكنه تحول الآن إلى الهجوم. وأصبح يقاضي العملاء الذين حصلوا على بياناته الشخصية ونشروها. وقد تم استخدام هذه البيانات في تحقيقات الحزب الجمهوري، بما في ذلك الصور المحرجة التي تم عرضها في جلسات استماع لجنة مجلس النواب.

تحقيق ترمب

أظهر استطلاع للرأي أجرته AP -NORC في أكتوبر 2019 – بعد أن فتح مجلس النواب أول تحقيقين لعزل ترمب – أن 47% من البالغين الأمريكيين قالوا إنهم وافقوا على التحقيق، بينما رفض 38%. في ذلك الوقت، قال 38% من الأمريكيين إن ترمب تصرف بشكل غير قانوني في تعاملاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال 29% آخرون إنه تصرف بشكل غير أخلاقي. وفي نهاية المطاف، تم عزل الرئيس السابق من قبل مجلس النواب، لكن برأه من قبل مجلس الشيوخ.

وجد نفس استطلاع AP-NORC لعام 2019 أن 69% من الأمريكيين قالوا إنه من غير المناسب أن يعمل هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية بينما كان جو بايدن نائبًا للرئيس. تصويت عزل بايدن 39 % من المرجح أن يرفضون التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن عزل جو بايدن 33 % أي حوالي ربعهم يقولون إنهم لا يوافقون ولا يرفضون 67 % أي ثلثا الجمهوريين وافقوا على التحقيق 28 % فقط من المستقلين و7% من الديمقراطيين وافقوا على التحقيق