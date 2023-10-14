هطول أمطار على الإسكندرية.. وإعلان حالة الطوارئ إلى الغد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم السبت، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.

وتراوحت درجات الحرارة بين 20 للصغرى و27 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 8 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 65%، فيما أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار غدًا.

وفي السياق، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

كان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلن استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة للغد، وذلك استعدادًا لهطول أمطار، وأصدر 10 قرارات عاجلة تتضمن التالي:

- رفع درجة الاستعداد والطوارئ.

- نشر سيارات رفع المياه والبدالات.

- استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

- استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

- تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

- التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

- التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وعمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن.