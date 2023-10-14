حسام زكي: إسرائيل تفقد الكثير من التأييد نتيجة قيامها بعمليات إبادة وجرائم حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن المعركة العربية الإسرائيلية هي معركة رأي عام، والعالم العربي يرفض ما يحدث في قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن إسرائيل تفقد الكثير من التأييد نتيجة قيامها بعمليات إبادة وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.

وتابع: وزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة لعدة عواصم عربية، ويجب أخطاره على عدم التساهل مع قوات الاحتلال بشأن قتل المدنيين في فلسطين، ولن يكون هناك تهاون مع جرائم إسرائيل في غزة.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مجلس وزراء العرب أكد أنه لن يقبل استهداف المدنيين في قطاع غزة، كما أن الخطط الإسرائيلية تنفذ على الأرض في غزة دون مراعاة لأي قوانيين ولا حفاظ على المدنيين.

ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن منذ سنوات طويلة يتم طرح فكرة تهجير أهالي غزة لسيناء، معقبًا: "ولا مصر هتوافق تدي سينا لسكان غزة، ولا أهل غزة هيسيبوا أرضهم"، مشيرًا إلى أن الاتصالات العربية على مستوى الوزراء والقادة مستمرة بشأن ما يحدث في غزة، وحتى الآن لا توجد جلسة طارئ بالجامعة.