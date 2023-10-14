سفير فلسطين بمصر: عائلات كاملة سقطت من السجل بسبب الإبادة الجماعية بقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى مصر، إن دولة الاحتلال تقوم بحرب إبادة جماعية ولكن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وتلقى تهديدات بإخلاء ليس فقط الجزء الشمالي من القطاع ولكن كل القطاع، مؤكدا أن 1.2 مليون فلسطيني يرفضون التهجير.

وأكد اللوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، أن أمريكا وبريطانيا حركتا البارجات والسفن الحربية إلى شاطئ البحر المتوسط قبالة سواحل غزة.

ولفت السفير الفلسطيني لدى مصر، إلى أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية ولكن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وتلقى تهديدات بإخلاء ليس فقط الجزء الشمالي من القطاع ولكن كل القطاع، مؤكدا أن 1.2 مليون فلسطيني يرفضون التهجير.

وشدد السفير دياب اللوح، على أن هناك عائلات فلسطينية سقطت من السجل المدني ومناطق جغرافية سقطت من الخريطة الجغرافية بعد تدميرها.