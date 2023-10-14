قتل سيدة بشاكوش ودفن جثتها في الحديقة.. جريمة "حارس عقار الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة حارس عقار بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بقتل سيدة، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار تامر محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور.

ترجع أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغًا من يفيد تغيب سيدة وعدم عودتها إلى المنزل، وتبين من التحريات قتلها على يد حارس عقار يدعى "أ.م.م".

وتوصلت التحريات إلى استدراج المذكور للمجني عليها "س.ال.ع" إلى محل سكنه بدائرة القسم بعد أن عقد العزم على قتلها لوجود خلافات بينهما، وأثناء تواجدها بحديقة المنزل غافلها من الخلف بضربها بآلة حادة شاكوش على رأسها.

ووفقًا للتحقيقات، وجه المتهم للمجني عليه ضربة أخرى بـ"حجر" على وجهها وخنقها بيده، وجهز لجريمته الأدوات المستخدمة وهي (فأس وكوريك) وحفر لها حفرة في حديقة المنزل ودفنها بها.

اعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة ودل على مكان الجثة والأدوات المستخدمة في الجريمة.

حرر المحضر رقم 4373 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.