عمرو أديب: دم غزة في رقبة العالم أجمع.. الحكومات لن تستطيع كتم أفواه الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، أن اليوم شهد خروج مظاهرات ضخمة في العديد من الدول حول العالم؛ دعمًا وتأيدًا لسكان غزة في مواجهة هجمات جيش الاحتلال العنيفة التي يشهدها القطاع ، مؤكدًا أن الحكومات لن تستطيع كتم أفواه الإنسانية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن دم غزة في رقبة العالم أجمع، ويبدو أن إسرائيل تسيطر على غالبية العالم المؤثر.

وأشار مقدم الحكاية، إلى أنه ما زال لدى بعض الدول في العالم ضمير، وبدأت تستشعر الحرج من دعم الكيان الصهيوني، في ظل ما يمارسه من جيش الاحتلال من أعمال قتل وتطهير عرقي لسكان قطاع غزة.

وأكمل: الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل فرضت عقوبات على لاعبين وإعلامين ومثقفين دعموا القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن ميتا المالكة لموقع فيسبوك حذفت 750 ألف منشور عن غزة بحجة احتوائهم على مغالطات.