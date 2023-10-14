قصف من الأراضي السورية يستهدف إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في الجولان المحتل.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم قصف المناطق التي انطلقت منها القذيفة الصاروخية.
محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في الجولان المحتل.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم قصف المناطق التي انطلقت منها القذيفة الصاروخية.
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