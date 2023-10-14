شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغد: نؤيد وندعم موقف الرئيس السيسى بدعم فلسطين ونناشد الجميع مساندته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد حزب الغد في بيان موقف مصر الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأثنى بيان الغد على الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية واللوجستية ايضا والتي تبذلها مصر من اجل القضية ومن اجل بقاء الفلسطينيين على أراضيهم ومحافظتها على أرض فلسطين التاريخية

وأكد رئيس الغد أنه بات واضحا للعيان أن إسرائيل هذه المرة تخطط لاخراج القضية عن مسارها تماما حيث لامباحثات ولا سلام ولا حل ولا دولتين وان اسرائيل تهدف لتصفية القضية تماما هذه المرة وعلى حساب مصر، وتنوى مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية فى القطاع وتهدف بأفعالها الى تهجير ملايين الفلسطينيين الى مصر، والتخلص منهم نهائيا الى غير رجعة

وحذر رئيس الغد، من المحاولات الخبيثة والمكشوفة لعناصر التنظيم الدولي للإخوان وقنواته وإعلامه والتى تسعى لتمكين إسرائيل من تنفيذ واعمال مخططها الاستعمارى ، والتي تحاول على مدار الساعة وتسعى للضغط على القيادة المصرية حتى تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وتمكين اسرائيل من مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت دعاوى فتح الحدود المصرية لإخواننا الفلسطينيين وهو الأمر الذى يرفضه الفلسطينيون أنفسهم.

واكد "موسى" على اهمية مساندة كل المصريين للقائد والرئيس عبد الفتاح السيسى فى مثل هذه الظروف التاريخية الصعبة.