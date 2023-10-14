شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قوافل المساعدات تأكيد على دعم مصر الرسمى والشعبى للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بقوافل المساعدات التى أعدها التحالف الأهلى للعمل المدنى التنموي لمساعدة الشعب العربى الفلسطيني، لافتا أنها تؤكد أن مصر الشعبية فى ظهر مصر الرسمية إزاء القضايا القومية، موضحا أنها تعيد إلى الأذهان قرار الرئيس السيسى بتخصيص 500 دولار لتعمير غزة.

وأضاف «الشهابي» أن الموقف المصرى تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة يتسق مع مواقف مصر على مدار السبعين عاما الماضية واتخاذها مواقف مبدئية ثابتة داعمة وبقوة لشعبنا العربى الفلسطينى وقضيته العادلة وحقه فى استرجاع أرضه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى القلب منها قرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين العربية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الشهابي أن موقف مصر الرافض لاعتداء جيش الاحتلال الصهيونى على المدنيين العزل هو نفس موقفها فى كل الاعتداءات الوحشية الصهيونية الرافض لها والداعمة لشعبنا الفلسطيني، مشيدا بموقف الرئيس السيسى المبدئى الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والمندد بهجمات الطائرات الإسرائيلية الوحشية، والتى ألقت أطنان من المتفجرات والقنابل على شعبنا الصامد فقتلت الأطفال والنساء والشيوخ وهدمت البنايات والعمارات.

وأكد أن مشهد المساعدات المصرية التى أعدها التحالف المدنى للعمل الأهلى بتعليمات من الرئيس السيسى مباشرة وتحركت إلى مدينة غزة يؤكد أن الرسمية والشعبية هى الداعم الاولى للقضية الفلسطينية، مشددا أن مشهد صور قافلات المساعدات المصرية يؤكد أن مصر هى الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وأنها المهمومة بالهم العربى وكل قضاياه المؤثرة فى الأمن القومى العربى.

وندد رئيس حزب الجيل بمواقف الدول الغربية وخاصة الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الداعمة للهجمات الوحشية الإسرائيلية ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة وأعرب عن اسفه لدعمهم الهجوم الوحشى الإرهابى لجيش الاحتلال الإسرائيلى وقتلهم الأطفال والنساء والشيوخ.