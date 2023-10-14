شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: سأسعى لأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى خلال المؤتمر الأول له بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أننى سأعمل كى تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والكلمة العليا.

وأضاف خلال المؤتمر الأول له بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بحضور خالد راشد نائب رئيس الحزب، أمير الجزار أمين الحزب المصرى الديمقراطى، أسعى جاهد لأن تكون مصر دولة تؤمن بالمساواة الكاملة بين المواطنين، وتجرم التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاقتصادى.

وأشار: سأعمل إلى أن تكون مصر دولة يتمكن فيها المواطنون من إنشاء وتأسيس جمعياتهم ومنظماتهم ونقاباتهم السلمية، دولة تشجع حق التنظيم من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات والحركات الطلابية، ليتمكن المواطنون من الدفاع عن مصالحهم والمشاركة فى التأثير على السياسات العامة للبلاد، وينالوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع حقوقهم السياسية، ودولة تصنع قرارتها وتصمم سياساتها وبرامجها بناء على البراهين العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية وآليات الحوكمة وسيادة القانون، دولة تصنع فيها السياسات بطريقة ديمقراطية تشاركية تضمن تمثيل فئات المجتمع وبما يضمن الشفافية والنزاهة واللامركزية، ومستفيدة من خبرة كوادرها.

وأضاف إلى أننى سأسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية فى إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطاً بعدالة توزيعها.

مؤكد أنه يؤمن بحق المصريين فى الحصول على تعليم ذو جودة عالية وبرفعة البحث العلمى كأحد أهم حقوق الإنسان الرامية إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى للمجتمع وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين، كما نؤمن بالحق فى الحصول على الرعاية الصحية المجانية اللائقة لكافة المواطنين بدون تمييز، وضرورة وضع سياسات صحية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة العلمية تحكمها قواعد الحوكمة والشفافية وتسمو إلى تحسين المؤشرات الصحية للمصريين، وكذلك حقوق الاقليات وحق المرأة والأشخاص من ذوى الإعاقة فى التمكين من المشاركة فى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تعزيز قدراتهم فى الوصول للوظائف العامة والدعم الاجتماعى والتمكين السياسى والتعليمى والثقافى بصورة متكافئة ومتساوية كغيرهم، كما نؤمن بدور الدولة فى مكافحة الفقر المدقع ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.



الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى (1)



الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى (2)



الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى (3)



الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى (4)



الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى (5)



الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى (6)