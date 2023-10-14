بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. حيث اكد "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى"، مشيرا الى "خطورة اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري اكد لنظيره الايراني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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