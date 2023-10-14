قديروف: الغرب يطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رأى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن "الغرب يطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويظهر وجهه الحقيقي"، لافتا الى ان "الغرب يحرم الفلسطينيين من حياة سلمية، ولا يستحي من التصريحات المتناقضة".

واشار الى ان "بالنسبة لهم (الغرب)، فإن العملية الهادفة التي نفذتها روسيا هي احتلال، ولكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية على أيدي اليهود، والتدمير طويل الأمد للسكان أمر مبرر وهو إجراء ضروري".

ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.