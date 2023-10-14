منظمة الصحة العالمية دعت إسرائيل لسحب فوري لأوامر إخلاء المستشفيات في شمال غزة

دعت منظمة الصحة العالمية، "إسرائيل لسحب فوري لأوامر إخلاء المستشفيات في شمال غزة"، مؤكدة ان "أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمستشفيات في شمال غزة هي حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".

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