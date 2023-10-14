وزعت السفارة الفرنسية بيانا للمتحدثة الرسمية باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جاء فيه: "تتقدم فرنسا بتعازيها لأقارب وعائلات وزملاء الصحافي الذي قُتل أثناء ممارسته لمهامه في لبنان. وتتمنى الشفاء العاجل لزملائه المصابين. وتعبر فرنسا من جديد عن التزامها الثابت والحازم، في جميع أنحاء العالم، بحرية الصحافة وحماية الصحافيين. إننا نشيد بجميع الذين يعملون للدفاع عن الاعلام الحر والمستقل ونطلب حمايتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: ملتزمون بجميع أنحاء العالم بحرية الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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