افادت معلومات "الجديد"، عن أن "وزارة الطاقة وهيئة قطاع البترول طلبت من شركة توتال أخذ بعض العينات من داخل البئر الذي تم حفره في البلوك رقم 9، وتقوم شركة توتال بأخذ هذه العينات دون استكمال عمليات الحفر".
ولفتت الى ان "وقف الحفر في البلوك رقم9 لم يحصل نتيجة أي خطأ في المعلومات، بل لأسباب سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": وقف الحفر في البلوك رقم9 لم يحصل نتيجة أي خطأ في المعلومات بل لأسباب سيتم الإعلان عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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