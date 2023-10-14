جامعة الدول العربية: هدنة إنسانية تدخل حيز التنفيذ في غزة قريبًا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف "زكي"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"،أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكي، إنه تم رصد عدد من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، التي يمكن وصفها بـ"جرائم حرب" على غرار التهجير القسري، لافتًا إلى أن هناك مخططًا إسرائيليًا لتهجير أهالي قطاع غزة قسريًا.

ونوه زكي، بأهمية التركيز على الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الوقت الراهن، مشددًا على أن الجامعة تهدف لحشد الدعم السياسي للموقف الفلسطيني الذي يؤيده العرب، وتتواصل بشكل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.