صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد وابل صواريخ من غزة

الشارقة - اميمة ياسر - دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء وسط الكيان الصهيوني بعد وابل من الصواريخ التي أطلقتها حركة المقاومة في غزة، بما في ذلك تل أبيب وريشون لتسيون وبني براك وحولون والرملة والعديد من المدن الأخرى.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب مع تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي من سقوط صواريخ.

وشنت "حماس"، يوم السبت الماضي، هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وتمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية (فلسطين المحتلة).

وعقب ذلك أعلنت "حماس" عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.

من جانبها، شنت إسرائيل هجمات جوية مكثفة على قطاع غزة ما أسفر عن خسائر بشرية وتدمير عدد كبير من المباني، كما قطعت إسرائيل امدادات الكهرباء والمياه عن القطاع.