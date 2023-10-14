شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات رهائن لدى «حماس» تطالب بإيصال أدوية إليهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

وجهت عائلات رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة «حماس» السبت، نداء يهدف للتوصل إلى اتفاق «بحلول منتصف الليل» لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة إليها للبقاء على قيد الحياة.

وقال رونين تزور، المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب: «نطالب بأن يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اتفاق لنقل الأدوية إلى الرهائن».

من جهة أخرى، يأمل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لقاء مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية الأسبوع القادم لبحث إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، على ما ذكرت وكالة ريا نوفستي للأنباء الروسية السبت.

وقال بوغدانوف لريا نوفوسي، إنه «لا يستبعد» لقاء مسؤولين من حماس خلال الزيارة، مضيفاً «إذا كانوا على استعداد، نحن دائماً نؤيد التواصل. خصوصاً في هذا الوضع (الاجتماع) سيفيد في حل مسائل عملية من بينها إطلاق سراح رهائن».