شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبحث إلغاء احتفالات وطنية بسبب مخاطر إرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أشار وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، السبت، إلى أن إيطاليا تدرس احتمال إلغاء احتفالات العيد السنوي لقواتها المسلّحة والتي تقام تقليدياً في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في روما، بسبب مخاطر إرهابية.

ولم يشر الوزير إلى تهديد معيّن، لكنّه أعرب عن خشيته من عمل معزول في سياق النزاع بين حركة «حماس» وإسرائيل وعلى خلفية مقتل مدرّس على يد شاب متطرف الجمعة في فرنسا.

وعلى هامش زيارة لفلورنسا قال الوزير: «أنظر في إلغاء احتفالات عيد القوات المسلحة، لأنني أعتقد أنه من غير المفيد زيادة عوامل الخطر، إذ ليس هذا حدثاً عادياً».

وأضاف: «لمَ يجب أن أخاطر بتوفير منصّة لشخص غير متّزن، أو لمجموعة أشخاص غير متّزنين يريدون القيام بعمل ما. من واجبي التفكير في الأسوأ».

وتابع كروسيتو: «للأسف شهدنا مؤخراً أحداثاً لا علاقة لها بالمنظمات الإجرامية التي تخطط على مدى سنوات لعمل ما، بل لها علاقة برجل مجنون يخرج من منزله مسلحاً بسكين»، في إشارة إلى مقتل مدرس فرنسي طعناً، الجمعة، على يد طالب متطرف أمام مدرسة ثانوية في أراس (شمال فرنسا).

وتحيي إيطاليا في يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلّحة الذكرى السنوية لانتصارها مع حلفائها الفرنسيين والروس في الحرب العالمية الأولى في الرابع من نوفمبر 1919. وخلال هذه الاحتفالات يسير مئات الجنود عبر ساحة فينيسيا في روما، حيث ضريح الجندي المجهول.