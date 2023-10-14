شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تايمز»: «إف.بي.آي» رصد زيادة حادة في التهديدات مع «حرب غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أفاد أحد مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي قال، إن المكتب رصد ارتفاعاً حاداً في التهديدات منذ الهجمات التي وقت قبل أسبوع في إسرائيل.

وذكر على منصة «إكس» إن وراي الذي كان يتحدث أمام تجمع لقادة الشرطة في سان دييجو، حث السكان المحليين على توخي اليقظة وتبادل المعلومات الاستخبارية لوقف «الأطراف المنفردة» التي تقتدي بالحركات المتطرفة.