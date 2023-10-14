شكرا لقرائتكم خبر عن ليبرمان ينضم إلى حكومة الحرب الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

أعلن حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن السياسي المعارض أفيجدور ليبرمان سينضم إلى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في توسع لحكومة الوحدة الطارئة التي تشكلت بعد الهجوم الدامي الذي نفذته حماس.

ووافق حزب «الوحدة الوطنية» الذي ينتمي لتيار الوسط ويتزعمه وزير الدفاع السابق بيني جانتس الأسبوع الماضي على تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو وشركائه اليمينيين في الائتلاف، لمواجهة الأزمة التي أثارها الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل.