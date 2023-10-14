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ليبرمان ينضم إلى حكومة الحرب الإسرائيلية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز
أعلن حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن السياسي المعارض أفيجدور ليبرمان سينضم إلى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في توسع لحكومة الوحدة الطارئة التي تشكلت بعد الهجوم الدامي الذي نفذته حماس.
ووافق حزب «الوحدة الوطنية» الذي ينتمي لتيار الوسط ويتزعمه وزير الدفاع السابق بيني جانتس الأسبوع الماضي على تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو وشركائه اليمينيين في الائتلاف، لمواجهة الأزمة التي أثارها الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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