انت الان تتابع خبر في بغداد.. اجتماع طارئ يناقش تطورات أوضاع فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدان المجتمعون بحسب بيان لمكتب السوداني، "الهجمة الصهيونية المستمرة في الأراضي المحتلة والاستهداف المباشر للمدنيين، والحصار الوحشي الذي تنفذه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وتسببه بتفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين"، ودعوا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والعمل على إيقاف الانتهاكات التي تمارس ضدّ الفلسطينيين".وثمن المجتمعون "المواقف العراقية الحكومية والشعبية والنيابية، وفي مقدمتها موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف"، كما دعو إلى "مواصلة التظاهرات والفعاليات الشعبية والوطنية المساندة للقضية الفلسطينية".

وعبروا عن "شكرهم للحكومة العراقية على موقفها الشجاع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني"، مؤكدين "أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية مع دول العالم من أجل حماية الشعب الفلسطيني".

ودعا المجتمعون وفقاً للبيان مجلس النواب إلى "تبني مشروع قرار وموقف موحد تجاه هذه التجاوزات".