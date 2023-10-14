شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص مصرعهم وإصابة آخرين ، جراء هجوم نفذه مجهولون على مجمع لعمال يعملون على مشروع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم، أن الحادث وقع في منطقة "تُربت" البلوشية، إذ اقتحم المسلحون مجمع العمال وأطلقوا عليهم النار وهم نائمون، ثم لاذوا بالفرار.

وأضافت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للمنطقة للبحث عن منفذي الهجوم وإجراء التحقيقات اللازمة في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية.