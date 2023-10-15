القسام تعلن مقتل 9 أسرى بينهم أجانب وجيش الاحتلال يعترف بإصابة إحدى طائراته بصاروخ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب جراء القصف الإسرائيلي على غزة، في حين اعترف جيش الاحتلال بتعرض إحدى طائراته لإصابة بصاروخ للكتائب.



وقالت القسام في بيان عبر قناتها على تلغرام "تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى".



ومع دخول عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها الثامن، خلف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، أكثر من 2200 شهيد وآلاف الجرحى.



ولم تعلن حركة حماس بعد عن عدد الأسرى الإسرائيليين خلال التي أطلقتها حماس والمقاومة السبت الماضي داخل إسرائيل، لكن تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أسر أعداد كبيرة من مواطنيها.



من جهة أخرى، قالت كتائب القسام اليوم إن "مجاهدينا عبروا السياج الفاصل شرق خان يونس وهاجموا العدو ودمروا 3 آليات عسكرية والاشتباك مستمر".



ويأتي ذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي تدخل يومها الثامن، في ظل غارات متواصلة يشنها طيران الاحتلال على قطاع غزة منذ السبت الماضي، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية.



وفي سياق متصل، نشرت كتائب القسام صورا لهجومها على حشود عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس ظهر اليوم. وبثت كتائب القسام مشاهد من استهداف حشود الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة طوفان الأقصى.



إلى ذلك كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو السبت الماضي بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاتلو كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



في حين أفادت القناة 13 الإسرائيلية بسقوط مروحية عسكرية في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأضافت القناة الإسرائيلية التي نشرت صور المروحية التي احترقت، أنها كانت تقل عددا من جنود وحدة المظليين للمشاركة في القتال بمستوطنة باري في غلاف غزة عندما استهدفها عناصر القسام بقذيفة "آر.بي.جي".



وجاء التأكيد في ظل تحفظ وتسريبات في الأوساط الإسرائيلية ومنصات فلسطينية، ولفتت مصادر صحفية عبرية إلى أن الهجوم الذي تعرضت له المروحية الإسرائيلية "ربما دفع قائدها للهبوط اضطراريا، ونجاة من كانوا على متنها، قبل أن تسقط وتلتهمها النيران".



وكانت منصات فلسطينية نشرت في وقت سابق، عن إعلام إسرائيلي أن المقاومة استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية، قبل أن ترد تأكيدات اليوم.



وفجر السبت الماضي أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: وكالات