عطايا: عمليات "الجهاد الإسلامي" في لبنان نصرة لطوفان الأقصى ولن نوفر جهدًا لدخول الأراضي الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وممثلها في لبنان إحسان عطايا، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية تعليقًا على عملية الظهيرة جنوبي لبنان، أن" العملية العسكرية "كبّدت العدو قتلى وجرحى، وتأتي في إطار وحدة الساحات والجبهات، وتحمل رسالتين، الأولى: قطْع الطريق على مشاريع التوطين في لبنان من خلال إصرار الشعب الفلسطيني على القتال حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره، لأنه على قناعة بأن العدو الإسرائيلي لن يقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض، وأن القوة هي التي تجبر المجتمع الدولي على الاستماع إلى الحق الفلسطيني وأن الجيل الجديد مصر على العودة حتى لو دفع حياته ثمناً لتحرير الأرض".

ولفت إلى أن الرسالة الثانية هي "أن العملية أعادت تصويب بوصلة السلاح الفلسطيني بأنه ليس للاقتتال ولا الفتن ولا لتهديد السلم الأهلي اللبناني أو استقرار المخيمات... وإنما هو سلاح مُقاوِم له وظيفة وعنوان وهدف هو التحرير والعودة"، مشدداً على "أن آلية العمليات العسكرية لدينا في لبنان أن تحصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا تجرّ لبنان أو تورّطه في فتْح معركة أو جبهة بقرارٍ فلسطيني ولا تعطي العدو الإسرائيلي مبرراً لشن عدوان، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك".

وأوضح أن "العمليات تأتي نصرةً لمعركة طوفان الأقصى ولا يمكن للأخوة اللبنانيين أن يكونوا حرس حدود للعدو، ونحن نقول إننا لن نوفر جهداً إن استطعنا إليه سبيلاً لدخول الأراضي الفلسطينية والقتال فيها حتى تحقيق هدفنا بالتحرير والعودة".