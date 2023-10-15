الرئيس الإسرائيلي حول الحرب: ليس صحيحًا القول إن المدنيين في غزة غير ضالعين في الأمر

ذكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تعليق له حول الحرب، أنّ "الأمة كاملة تتحمل المسؤولية، وليس صحيحًا القول إن المدنيين في غزة غير ضالعين في الأمر".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية في غزة، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

بدورها، ردّت كتائب "القسام" على تلك التقارير بنشر رسالة موجهة إلى القوات البرية الإسرائيلية، عبر مقطع فيديو يتضمّن تجهيزاتها العسكرية، تحت عنوان: "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزّة".