يبقي الله باب الفرص مفتوحاً امامنا بشكل دائم، ولكننا غالباً ما نتجاهله او نستغل محبة الله اللامتناهية لنا لعدم الدخول من هذا الباب الى حيث يجب ان نكون. وبعدها، على غرار العذارى الجاهلات، نتحسر على هذه الفرص الضائعة، ونلوم الله لانه لم يحقق لنا ما رغبنا به في السابق كي يدفعنا الى ان نحبه كما يحبنا. انها ذرائع واهية، فليس المطلوب الا نفعل شيئاً، فإذا لم نؤذ الآخرين وانفسنا، فهذا لا يعني وجوب عدم مساعدتهم ومساعدة ذواتنا كي نصل الى الخلاص. علينا ان نعمل بمحبة وان نستعد، فها هو الموت ينتظرنا في لحظة لا نخالها ولا نعرفها، فلنكف عن اضاعة الفرص ولندخل الى الباب المفتوح.

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