الجيش الإسرائيلي: "تدمير" مطار حلب ردًا على إطلاق صاروخ من سوريا

ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "تدمير" مطار حلب الدولي مجددا ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.

واشار متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يعلن تدمير مطار حلب مجددا، ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة الماضية".

وكان قد أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي، ويجري تقييم آثار العدوان".