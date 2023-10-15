إعلام أميركي عن مسؤولين: الولايات المتحدة تُرسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط

أفادت شبكة "ABC" الأميركية، نقلًا عن مسؤولين، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تُرسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط.
ويأتي هذا الأمر ضمن الدعم الذي تظهره واشنطن لتل أبيب في هجومها القائم على قطاع غزّة، والذي تسبب بدمار هائل في المباني المدنية والسكنية، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية عمليتها "طوفان الأقصى".
وكانت قد أرسلت واشنطن حاملة طائرات، كما أعلنت بريطانيا عن إرسال معدات عسكرية وسفينتين حربيتين إلى المنطقة.
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