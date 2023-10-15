أمير قطر والرئيس الإيراني بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

بحث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن رئيسي "بحث مع الأمير تميم بن حمد، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أشار رئيسي إلى "الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، مشددا على "ضرورة وقف آلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في أسرع وقت ممكن".

وحمَّل رئيسي، الولايات المتحدة "المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الوضع في غزة دليل واضح على المواقف المتناقضة والمزدوجة للغربيين في ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان".

ومن جانبه، شدد أمير قطر على "ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الوقف الفوري لجرائم إسرائيل ضد أهالي غزة، والتأكيد على حقوق الفلسطينيين"، موضحا أنه "في السنوات الأخيرة حدثت صحوة واسعة في العالم والمنطقة وأحرار العالم بأن الحق مع الفلسطينيين في الصراع القائم".