شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تأكدنا من مقتل 29 أمريكياً وفقد 15 في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم التأكد من وفاة 29 أمريكياً في الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل.

وسبق أن أكدت الوزارة وفاة 27.وذكر المتحدث، أن الولايات المتحدة على علم بفقد 15 أمريكياً وواحد يحمل إقامة قانونية دائمة، مضيفاً أن «العمل يجري على مدار الساعة» للعثور عليهم.

وأضاف المتحدث، أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في كافة جوانب أزمة الرهائن بما في ذلك تبادل المعلومات المخابراتية.