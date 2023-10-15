شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية خلال أسبوع.. أمريكا ترسل حاملة طائرات إلى شرقي المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلت قناة «إيه.بي.سي نيوز».

وكانت صحف أمريكية نشرت قبل يومين، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تدرس نشر حاملة طائرات ثانية وهي «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» قرب اسرائيل، التي تتأهب لتنفيذ هجوم بري واسع على قطاع غزة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أمرت هذا الأسبوع بنشر حاملة الطائرات الهجومية «يو إس إس جيرالد فورد»، في شرق البحر المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.ورافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن قرار نشر حاملة الطائرات الأمريكية يهدف لتعزيز عملية الردع الإقليمي وليس لمحاربة حركة «حماس» الفلسطينية.