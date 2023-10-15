شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الصورية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لضمان الحقوق.. 7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الصورية"، استعرض خلاله عدد من الاشكاليات حول العقود الصورية والإجابة عليها عن طريق 7 مبادئ لمحكمة النقض الأبرز أن دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم، وقبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه، والتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى.

وكذا دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم عقد البيع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه، يكون مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه على العقد، كما أن الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير، والاستثناء في ذلك أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره فى مرض الموت حيث أن تقدير أدلة الصورية يستقل به قاضى الموضوع، والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر، وإليكم التفاصيل كاملة:

لضمان الحقوق.. 7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الصورية.. الأبرز دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم.. وقبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه.. والتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى.. والنقض تتصدى للأزمة

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