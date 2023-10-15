شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أرسنال يختار لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قال مارتن أوديجارد لاعب فريق أرسنال أن زميله في منتخب النرويج إيرلينج هالاند أفضل لاعب في العالم، وكذلك كشف سبب رحيله من ريال مدريد.

أوديجارد يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

وانتقل مارتن إلى ريال مدريد عام 2015 وخرج في عدة إعارات قبل أن ينتقل نهائيا إلى أرسنال في صيف 2021 مقابل 35 مليون يورو، وقال اللاعب عن خروجه من ريال مدريد:"تجربتي في ريال مدريد كانت إيجابية، نضجت وكان درسا كبيرا في التعلم، لكن سعيد بقرار الرحيل لأنني كنت في حاجة للعب أكثر".

وتابع لاعب أرسنال البالغ من العمر 24 عاما:"هالاند أفضل لاعب في العالم ونحن محظوظون بذلك في المنتخب، النرويج أكثر من مجرد لدينا هالاند، نحن فريق قوي، لكن يجب أن نعمل جميعا للفوز على إسبانيا".

وأنهى مارتن تصريحاته قائلًا: "لو لم ألعب في ريال مدريد لما وصلت للمستوى الذي أنا فيه الآن، ريال مدريد هو النادي الأكبر في العالم والضغوط هناك عالية جدا في النادي الإسباني".

ويستعد منتخب النرويج المتواجد في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وفي حاجة للفوز في الجولتين المتبقيتين للتأهل ليورو 2024، لمواجهة إسبانيا اليوم الأحد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.