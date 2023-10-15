مجلة بحوث الشرق الأوسط تحقق معايير اعتماد معامل "أرسيف-ARCIF"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف-ARCIF)، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي التقرير السنوي الثامن للمجلات للعام 2023 ونجحت مجلة بحوث الشرق الأوسط تحت رعاية غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، حاتم العبد مدير المركز في تحقيق معايير اعتماد معامل (أرسيف-ARCIF) المتوافقة مع المعايير العالمية.

ويبلغ عدد معايير المعامل 32 معيارًا وكان معامل (أرسيف-ARCIF) العام للمجلة لسنة 2023 هو 0.1839 وصنفت المجلة في تخصص العلوم الاجتماعية من إجمالي عدد المجلات 141 على المستوى العربي ضمن الفئة Q3 وهي الفئة الوسطى، وتخصص الآداب والعلوم الإنسانية) من إجمالي عدد المجلات251 على المستوى العربي ضمن الفئة Q2 وهي الفئة الوسطى المرتفعة.