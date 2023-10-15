ترند اليوم| تعليق عصام الشوالي وخروج أحمد الطنطاوي.. قصف جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عصام الشوالي

طلبت قناة BeIN Sports من جميع مراسليها ومعلقيها الحفاظ على موقف سياسي محايد تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والالتزام فقط بالتعليقات الرياضية.

"بعد تعليق الشوالي".. قرار جديد لمعلقي بين إن سبورت

وجه المعلق التونسي عصام الشوالي، رسالة للرد على أنباء رحيله من شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

عصام الشوالي يرد على أنباء رحيله من بي إن سبورتس بهذه الرسالة

لبنان

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها ستقدم شكوى لمجلس الأمن، بشأن مقتل وجرح صحفيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة.

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن مقتل صحفيين بنيران الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن وقوع هجوم شديد بقذائف الهاون على مواقع للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

هجوم عنيف بقذائف الهاون على مواقع للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

أحمد الطنطاوي

أعلنت حملة أحمد الطنطاوي، عن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.

جمع 14 ألف توكيل.. حملة أحمد الطنطاوي تعلن فشله في جمع التوكيلات