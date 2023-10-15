الأمطار تزين المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد افتتاحه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

زينت موجة الأمطار التي شهدتها مدينة الإسكندرية محيط المتحف اليوناني الروماني والشوارع المؤدية إليه في أول ليلة ممطرة عقب افتتاحه رسميا.

ودفع جمال المشهد عددًا من أبناء الإسكندرية لالتقاط عدة صور توثق شكل المتحف اليوناني الروماني الذي منحته موجة الأمطار المتوسطة رونقا وجمالا خاصا في صور وُصفت بالمُبهجة.

وتعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء أمس السبت، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على الطرق وحركة الملاحة البحرية.

وتراوحت درجات الحرارة بين 20 للصغرى و27 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 8 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 65%، فيما أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار اليوم الأحد.