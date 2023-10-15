شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أصحاب المشروعات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.. نص قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجلس إدارة يضم فى عضويته ثلاثة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة يرشحهم الوزير المختص، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.

ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، على ان يكون رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الإدارة، وعضوية ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة، مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة، ستة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة، ويرشح كلا منهم الوزير المعني بشئون وزارته، ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشحه مدير المركز

وأجاز القانون تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوي الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.

ووفقا للقانون، يكون للهيئة مجلس إدارة.