شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل: المصريون يتضامنون مع أبناء غزة.. ويؤيدون تحركات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، تأييد الحزب لموقف مصر بشأن الأوضاع في غزة والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل حسم ووضوح في حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية.

وقال النائب تيسير مطر إن شعب مصر يساند ويدعم تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوضع الراهن في غزة على حدود مصر الشرقية ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي انحراف بمسار القضية الفلسطينية والصراعات الصفرية وإخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم.

وأشار النائب تيسير مطري إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل مهمة سواء لطرفي الصراع في غزة أو المجتمع الدولي أهمها ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين والعودة إلى مائدة المفاوضات وتنفيذ مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية وان مصر ترفض أي محاولة لإخراج أبناء غزة من أرضهم لأن ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينية.