شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تقرض المغرب11 مليون يورو لإعادة بناء مناطق الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت المغرب وإسبانيا على برنامج قرض بما يزيد على 11 مليون يورو.

ويستهدف البرنامج تمويل مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب سبتمبر الماضي.

إعادة بناء مناطق الزلزال في المغرب

أبرم الاتفاق النائبة الأولى لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والانتقال الرقمي في إسبانيا نادية كالفينيو، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح.

وجاء ذلك خلال لقائهما على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي المنعقدة حاليًا بمراكش.

خسائر زلزال المغرب

كان الزلزال الذي ضرب المغرب ألحق أضرارًا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، إن الزلزال أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.