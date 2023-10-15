شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل حاملة الطائرات إيزنهاور إلى شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور القتالية في شرق البحر المتوسط.

وفي بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية قال أوستن "وجهت المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت إيزنهاور" بالبدء في التحرك نحو شرق البحر المتوسط.

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ويأتي التحرك الأمريكي في إطار جهودهم لردع أي تحرك عدائي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أو أي مجهودات لتوسيع هذه الحرب.

وستنضم المجموعة القتالية لحاملة الطائرات إيزنهاور إلى المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والتي وصلت بالفعل قبل أيام إلى شرق المتوسط.

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وقبل أيام قليلة وصلت إلى فلسطسن المحتلة أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أمريكية حديثة ومتطورة، وتخصص هذه الذخيرة لتمكين الجيش من توجيه ضربات ملموسة، والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

كما سبق وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط ردًا على هجوم حركة حماس.