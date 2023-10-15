شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. إصابة 15 شخصًا في حادث اصطدام حافلة بمبنى سكني بفينيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 15 شخصًا في حادث سير في منطقة ميستري بمدينة فينيسيا شمالي إيطاليا.

وأشارت الشرطة إلى أن حافلة كهربائية خرجت عن الطريق، واصطدمت بمبنى سكني، ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

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حوادث السيارات في إيطاليا

وأوضح عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيجري فورًا تعليق استخدام جميع الحافلات التابعة لشركة "لا لينيا" في منطقة فينيسيا.

وكانت الحافلة التي تعرضت لحادث مميت في وقت سابق من الشهر الجاري تابعة أيضا لشركة "لا لينيا".

وقبل أيام، فتح مكتب المدعي العام الإيطالي تحقيقات مع المدير الإداري للشركة واثنين من مسؤولي مجلس المدينة المسؤولين، عن صيانة الجسور والطرق في أعقاب الحادث المميت الذي وقع مطلع الشهر الجاري.

وفي الحادث المروع اخترقت حافلة سياحية حاجزًا، وسقطت من ارتفاع 15 مترًا من فوق جسر واشتعلت فيها النيران.

حوادث سيارات شركة "لا لينيا"

وكانت السيارة تقل سائحين من المركز التاريخي لمدينة فينيسيا، إلى موقع تخييم في مارجيرا القريبة.

وأظهر تشريح جثة السائق البالغ من العمر 40 عاما أنه كان بصحة جيدة، بعد تكهنات أولية بأنه ربما أصيب بنوبة إغماء.

وقال سائق الحافلة التي تحطمت، يوم السبت، إنه فقد السيطرة عليها بسبب مشكلة صحية، ونجا مثل معظم الركاب بإصابات طفيفة نسبيًا.