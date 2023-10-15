منظمة أطباء بلا حدود دعت إسرائيل إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية في غزة

حثّت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل على "التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية" في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع "غير مقبول".
واكدت المنظمة في بيان إنها تخشى "إبادة" العاجزين عن النزوح من شمال قطاع غزة، مثل المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بعد أن دعت إسرائيل الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة نحو جنوب غزة قبل هجوم بري مرجح.
ودعت أطباء بلا حدود أيضا إلى تمكين السكان من مغادرة الجيب الفلسطيني المحاصر إلى مصر المجاورة.
وأضافت "بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دون ضبط للنفس منذ أسبوع، فإننا ندعو إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية".
واعتبرت المنظمة إن إنذار الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل إلى 1,1 مليون من سكان شمال غزة، في "منطقة مكتظة بالسكان أصلا، مع صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول وغير مقبول".
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