منظمة الصحة العالمية: إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة قد يكون بمثابة حكم إعدام

اعتبرت منظمة الصحة العالمية ان "إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة قد يكون بمثابة حكم إعدام".

وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا.

واكدت المنظمة ان "الأزمة في غزة تتفاقم مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية"، داعية إلى "وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة". كما دعت لـ"فتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية".

ومع ارتفاع حدة التصعيد في قطاع غزة وسط ترجيحات لاتجاه إسرائيل نحو الهجوم البري، أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب.