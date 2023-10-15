وزير الدفاع الاميركي: حماس ليست هي الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أن الشعب يجب أن يدفع الثمن

اعتبر وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن أن "حركة حماس ليست هي الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أن الشعب يجب أن يدفع الثمن"، مشيرا الى ان "إسرائيل طلبت منا ذخائر وأسلحة موجهة وسنبذل كل ما في وسعنا لتزويدها بالدعم الذي تحتاجه".

وقبل يومين توجه أوستن إلى تل أبيب، للتعبير عن دعم بلاده لإسرائيل. والتقى أوستن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. ووصف الوزير حماس بأنها نقلت "الشر إلى مستوى آخر"، مقارنا ما قامت به بأفعال تنظيم داعش.

وفي غضون ساعات من هجوم حماس على والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال حاملة طائرات في إلى البحر المتوسط للتعبير عن دعم اسرائيل.