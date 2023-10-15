شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدين أوامر الاحتلال بإخلاء 22 مستشفى في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض شمال غزة.

وبينت أن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي، سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأشارت المنظمة الأممية، أن حياة ذوي الحالات الحرجة والمرضى الضعفاء على المحك، لافتة إلى الموجودين في وحدات العناية المركزة أو المعتمدين على أجهزة دعم الحياة والمحتاجين لغسيل الكلى وحديثي الولادة في الحضانات والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل.

كما أن هناك ممن سيعانون من تدهور وضعهم الصحي أو سيلقون مصرعهم إذا أجبروا على التحرك وقُطعت عنها الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم.

ودعت المنظمة قوات الاحتلال إلى العدول فورًا عن أوامر إخلاء المستشفيات في شمال غزة، وإلى حماية المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي والمرضى والمدنيين.

وذكرت أن طائرة تحمل إمدادات صحية هبطت في مطار العريش في مصر قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، لتصل إلى غزة عبر معبر رفح بمجرد إنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وحذرت من أي تأخير في بقاء هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، لافتة إلى أنه سيؤدي إلى موت مزيد من الفتيات والفتيان والنساء والرجال، وخاصة الأكثر تعرضًا للمخاطر والأشد تأثرًا بها، أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمت منظمة الصحة العالمية صوتها إلى الأصوات الداعية إلى فتح ممر إنساني على الفور عبر معبر رفح، للوصول إلى غزة من أجل تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية بشكل آمن ومستمر.

وأيضًا لتوريد الوقود والمياه والأغذية وغيرها من المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وحماية العاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين.