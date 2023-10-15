الأحد.. نظر دعوى زوال صفة مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي، وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة شؤون النادي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40403 لسنة 76 قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

ذكرت الدعوى أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات ما زالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية _ وفق الدعوى_.